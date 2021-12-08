Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Dirlik Mahallesi'ndeki 4 noktada, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısmen kontrol altına aldıkları alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.









3 KİŞİLİK AİLENİN EVİ TAHLİYE EDİLDİ

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği alanlarda bazı evler de tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangın alanına yakın yerde evi bulunan Yusuf Çakır (90) ile bedensel engelli eşi Hanife (90) ve kızı Sevgi (40) Çakır, jandarma ekiplerince sedyeyle dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.