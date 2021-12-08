Trabzon'da 4 noktada korkutan yangın! Tahliyeler başladı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangınlarından dolayı çevredeleri evler tedbir amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ve orman ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
08 Aralık 2021, Çarşamba 17:53 Son Güncelleme:
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Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Dirlik Mahallesi'ndeki 4 noktada, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kısmen kontrol altına aldıkları alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
3 KİŞİLİK AİLENİN EVİ TAHLİYE EDİLDİ
Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği alanlarda bazı evler de tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangın alanına yakın yerde evi bulunan Yusuf Çakır (90) ile bedensel engelli eşi Hanife (90) ve kızı Sevgi (40) Çakır, jandarma ekiplerince sedyeyle dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.