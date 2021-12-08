Trabzon'da 4 noktada orman yangını
Trabzon’un Sürmene ilçesi Dirlik Mahallesi'nde, 4 noktada orman yangını çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
08 Aralık 2021, Çarşamba 15:13 Son Güncelleme:
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Sürmene'nin Dirlik Mahallesi'ndeki 4 noktada, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle Orman Yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kısmen kontrol altına aldıkları alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
DHA
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