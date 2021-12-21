Türkiye Trabzon'da can pazarı! Otomobilin üzerinde yaşama tutundu

Trabzon'da can pazarı! Otomobilin üzerinde yaşama tutundu

Türkiye

Trabzon'da can pazarı! Otomobilin üzerinde yaşama tutundu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye düştü. Aracın üzerine çıkan sürücü Emre Öksüz (23), itfaiye ekiplerince uzatılan merdivenle kurtarıldı.

21 Aralık 2021, Salı 19:18 Son Güncelleme:
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Kaza saat 15.00 sıralarında Sürmene-Köprübaşı kara yolunda meydana geldi. Emre Öksüz yönetimindeki hafif ticari araç, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, Manahoz Deresi’ne düştü.


Kazada sürücü Öksüz, devrilen aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Debisi düşük dereden yürüyerek geçen Öksüz, ekiplerce uzatılan merdivenle kurtarıldı. Dereye uçan hafif ticari araç da çekici yardımıyla çıkarıldı.

Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon) (DHA)

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