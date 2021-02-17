Türkiye Trabzon'da cenaze namazlarına katılım sınırlaması getirildi

Trabzon'da cenaze namazlarına katılım sınırlaması getirildi

Türkiye

Trabzon'da cenaze namazlarına katılım sınırlaması getirildi

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilerine göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Kovid- 19 vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk sırada yer alan Trabzon’da virüsün cenaze namazları ve taziye ziyaretleri ile yayıldığının belirlenmesi üzerine sınırlama kararı alındı.

17 Şubat 2021, Çarşamba 20:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, cenaze namazlarına katılım sınırlaması getirildiğini bildirildi.

Açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, valiliğimiz tarafından daha önce de duyurulduğu üzere, cenaze namazlarına katılım 30 kişiyle sınırlandırılmıştır. Ayrıca, cenaze evlerinde akşamları toplu olarak bir araya gelmekten mutlaka kaçınılması gerekmektedir" denildi.

AA

İlgili Haberler
Kentte vaka sayıları artınca, valilik kararını verdiSağlık Bakanı Koca paylaşmıştı! İşte Karadeniz'deki vaka sayısının artış nedeni...Bakan Koca paylaştı: İl il vaka sayısıLokanta ve kafeler vaka sayısını azaltan illerde açılabilecek


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Oturup konuşacağız acıyı paylaşacağız...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Örgüt’ün adı
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye 50 yıl daha savaşsın istiyorlar
Hakan Çelik
Murat Çelik
1996 Zap 2021 Gara
Murat Çelik
Banu Şen
Ne nazar ne başka bir şey. Başımıza gelenlerin sebebi iklim değişikliği
Banu Şen
Şirin Sever
Sevgiliyi anlama günü olsun bugün!
Şirin Sever
Erkut Can
Gökyüzüne bak ama kar yağarken değil
Erkut Can
Murat Gülderen
Bedava dert dinlenir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Okullar ne zaman açılacak? Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması