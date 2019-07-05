Trabzon’da denizde erkek cesedi bulundu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu

05 Temmuz 2019, Cuma 18:57
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Trabzon’da denizde erkek cesedi bulundu

Akçaabat Limanı'nda yaklaşık 100 metre açıkta bir ceset gören vatandaşlar polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri cesedi denizden çıkarttı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Akçabat Limanı’na çıkartılan ve denizde kıyafetleri üzerinde bulunan cesedin Erzurum’un İspir ilçesine kayıtlı 64 yaşındaki Yılmaz Mürsel’e ait olduğu tespit edildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

TRABZON (İHA)

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