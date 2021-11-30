Türkiye Trabzon'da fırtına çatıları uçurdu! Çok sayıda otomobil hasar gördü

Trabzon'da fırtına çatıları uçurdu! Çok sayıda otomobil hasar gördü

Türkiye

Trabzon'da fırtına çatıları uçurdu! Çok sayıda otomobil hasar gördü

Trabzon'da fırtına, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi ile bazı binaların çatılarını uçurdu. Çevreye saçılan çatı parçaları nedeniyle park halindeki araçlar hasar gördü, elektrik nakil hatları koptu.

30 Kasım 2021, Salı 23:41 Son Güncelleme:
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Trabzon'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Kalkınma Mahallesi Çilek Sokak'ta 2 katlı ahşap bir evin çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. 30 metre sürüklenen çatı, park halindeki 2 otomobil ile elektrik nakil hatlarına zarar verdi.

Polis ve bekçi ekipleri mahallede kopan elektrik nakil hatlarının çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ile vatandaşlar çevreye saçılan parçaları kaldırdı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi'nin çatısı da şiddetli fırtınanın etkisiyle park halindeki araçların üzerine uçtu. Çatı parçaları otomobillere hasar verdi. Kent genelinde bazı binaların çatılarının uçması sonucu hasarlar oluştu. 

Fatih TURAN- Aleyna KESKİN- Selay SAYKAL/TRABZON (DHA)

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