Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde denetim ve kontrollerde bulundu.

14 KADIN YAKALANDI

Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 14 kadın gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında 'Çevreye rahatsızlık vermek'ten işlem yapıldı, Şüpheliler para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan; Kastamonu'da Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sabaha karşı saat 06.15’te, ilçe merkezinde eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi.

Düzenlenen baskınlarda, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 4’ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Polis, N.D. (24), M.R. (28), İ.R. (39), N.Z. (24) kadınlar ile M.S., H.D., D.T., H.A., T.Ö., O.K.'yi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülerek haklarında işlem başlattı.







