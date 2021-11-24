Türkiye Trabzon’da heyelanda kapanan yol açıldı

Trabzon’da heyelanda kapanan yol açıldı

Türkiye

Trabzon’da heyelanda kapanan yol açıldı

Trabzon’da, yağış sonrası meydana gelen heyelanda kapanan Beşikdüzü-Şalpazarı kara yolu, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

24 Kasım 2021, Çarşamba 20:43 Son Güncelleme:
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Kent merkezinin yanı sıra özellikle batı ilçelerde, sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı. Yağış, yaşamı olumsuz etkilerken heyelana da yol açtı. Yamaçtan kayan toprak ve taşlar, Yeşilköy Mahallesi mevkiisinde yola doldu.

Beşikdüzü-Şalpazarı kara yolunun 9’uncu kilometresi, saat 15.30 sıralarında ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu temizlenen yol, tekrar trafiğe açıldı. 

Fatih TURAN/ TRABZON (DHA)

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