Pazarlamacılık yapan 23 yaşındaki O.Ç., 13 Temmuz’da polise başvurarak başına gelenleri şöyle anlattı: “10 Temmuz’da internette jigolo başvurusu reklamı gördüm. ‘Ayda bin lira ile 3 bin lira arasında kazanç sağlayabilirsiniz’ yazıyordu. Reklamı tıkladım. Bir ajans sayfası açıldı. Sayfa içeriğinde ‘jigolo başvuru formu’ vardı. Adımı, soyadımı, telefonumu ve adresimi yazarak formu doldurdum. 13 Temmuz’da Erzurum’a bekçilik sınavına gitmiştim. Trabzon’a dönerken telefonum çaldı. Bilmediğim bir numaraydı. Arayan kişi adının Hakan olduğunu, İstanbul’dan aradığını, bir bayanla görüşme ayarladığını, abone ücreti olarak 500 lira yatırmam gerektiğini söyledi. Verdiği kimlik numarasına 500 lirayı bankadan gönderdim.”

‘BEKÇİLİK BAŞVURUM DA GİTTİ’

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, her şeyin yaklaşık 3 saatte olup bittiğini anlatan O.Ç. sözlerine şöyle devam etti: “Trabzon’a geldim. Tekrar aradılar. Görüşeceğim bayanın adının İpek olduğunu söylediler. 500 lira daha para istediler, gönderdim. Tekrar aradılar, telefondaki şahıs isminin İrem olduğunu, 11 Temmuz’daki başka bir randevusunu iptal ettiğini, onun yerine gidebilmem için bin lira daha yatırmamı söyledi. Ben de yine yolladım. Akşama doğru tekrar aradılar. Adının Hakan olduğunu söyleyen kişi ‘2 bin 500 lira daha yatırdığında hesabına 19 bin lira para para geçecek’ dedi. 2 bin 500 lira daha yolladım. Daha sonra tekrar arayıp para isteyince, dolandırıldığımı anladım. Şikâyetçiyim”

"BANA İYİ OLDU"

O.Ç, hakkında çıkan haberlere tepki göstererek “Arkadaş kurbanı olduk, bana iyi oldu. Bekçilik başvurum da sıkıntıya girdi” dedi.