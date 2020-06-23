Trabzon'da maske takmak zorunlu oldu
Maske yasağı giderek genişliyor. Trabzon, maske takmanın zorunlu olduğu iller arasına girdi.
23 Haziran 2020, Salı 18:57 Son Güncelleme:
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Konuyla ilgili İl Hıfzı Sıhha Kurulu tarafından alınan kararla tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürütmek amacıyla tarla, bahçe ahır vb.alanlarda bulunanlar hariç olmak üzere il genelinde tüm cadde, sokak ve benzeri araç ve yaya trafiğine açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
Maske takmanın zorunlu olduğu iller
Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
Maskesiz gezmenin cezası ne kadar?
22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.
TRABZON (İHA)