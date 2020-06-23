Konuyla ilgili İl Hıfzı Sıhha Kurulu tarafından alınan kararla tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürütmek amacıyla tarla, bahçe ahır vb.alanlarda bulunanlar hariç olmak üzere il genelinde tüm cadde, sokak ve benzeri araç ve yaya trafiğine açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Maskesiz gezmenin cezası ne kadar?

22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

TRABZON (İHA)







