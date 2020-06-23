Türkiye Trabzon'da maske takmak zorunlu oldu

Trabzon'da maske takmak zorunlu oldu

Türkiye

Trabzon'da maske takmak zorunlu oldu

Maske yasağı giderek genişliyor. Trabzon, maske takmanın zorunlu olduğu iller arasına girdi.

23 Haziran 2020, Salı 18:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Konuyla ilgili İl Hıfzı Sıhha Kurulu tarafından alınan kararla tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürütmek amacıyla tarla, bahçe ahır vb.alanlarda bulunanlar hariç olmak üzere il genelinde tüm cadde, sokak ve benzeri araç ve yaya trafiğine açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Maske takmanın zorunlu olduğu iller

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Maskesiz gezmenin cezası ne kadar?

22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

TRABZON (İHA)


İlgili Haberler
Maske takmadı, 'Bende mikrop yok' diyerek kendini savunduMaske kullanırken ciltteki 6 tehlikeye dikkatMaskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde geçerli? Maske takmamanın cezası ne kadar?Minibüste maske takmayan şoförden yolcusuna hakaret


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Baroların meselesi bir savunma meselesidir
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Akdeniz çok ısındı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şiddetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı