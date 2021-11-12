Türkiye Trabzon'da MLKP militanı yakalandı! 6 yıl 3 ay kesin cezası var

Trabzon'da MLKP militanı yakalandı! 6 yıl 3 ay kesin cezası var

Türkiye

Trabzon'da MLKP militanı yakalandı! 6 yıl 3 ay kesin cezası var

Trabzon'da terör örgütü MLKP'ye üye olmasından dolayı hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. polis tarafından yakalandı.

12 Kasım 2021, Cuma 12:54 Son Güncelleme:
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sol terör örgütleri ve marjinal sol grupların faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.


Açıklamada, “MLKP silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası ile ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. yakalandı. Silahlı terör örgütleri başta olmak üzere, organize gruplar ve tüm şer odaklarıyla, hukuk çerçevesindeki mücadelemiz, siz saygıdeğer halkımızdan aldığımız destekle devam edecektir” denildi.

Selçuk BAŞAR/DHA

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