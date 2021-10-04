Türkiye Trabzon'da sağanak yağış etkili oldu

Trabzon'da sağanak yağış etkili oldu

Türkiye

Trabzon'da sağanak yağış etkili oldu

Trabzon'da sağanak etkili olurken, cadde ve yollar kısa sürede sular altında kaldı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

04 Ekim 2021, Pazartesi 01:14 Son Güncelleme:
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Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 30 dakika süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar, göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan sürücüler su birikintileri oluşan yolda araç kuyruğu oluşturdu.

Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkilerinde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Belediye, karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale edip, tıkanan mazgalları açarak, yolda biriken suyu da tahliye etmeye çalıştı.

Fatih TURAN/TRABZON (DHA)

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