Trabzon'da şiddetli yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trabzon için bugün 'sarı alarm' vermesinin ardından akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım durdu

21 Haziran 2019, Cuma 01:16
A A
Trabzon'da şiddetli yağış

Akçabat ilçesi Söğütlü meviinden şehir merkezi istikametine ve Yomra ilçesinden Rize istikametine Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan aşırı su birikintisi nedeniyle ulaşım dururken, Yomra ilçesinde sahil yolu ulaşımı iç yoldan verilmeye başlandı.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Polis ekipleri sürücüleri araçlarını güvenli bir bölgeye çekerek trafikte seyretmemeleri ve mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları konusunda sürücüleri uyarıyor. 

TRABZON (İHA)

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...