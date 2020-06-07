Türkiye Trabzonlu vatandaş iş makinesinin kepçesinin içine girerek hasta ziyareti yaptı

Trabzonlu vatandaş iş makinesinin kepçesinin içine girerek hasta ziyareti yaptı

Türkiye

Trabzonlu vatandaş iş makinesinin kepçesinin içine girerek hasta ziyareti yaptı

Trabzonlu vatandaş, ayağı kırılan arkadaşını corona virüs nedeniyle iş makinesinin kepçesinin içine girerek pencereden ziyaret etti.

07 Haziran 2020, Pazar 16:43 Son Güncelleme:
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Trabzon’un Araklı ilçesinde bir kişi ayağı kırılan ve evinde istirahat eden arkadaşını corona virüs salgını nedeniyle iş makinesinin kepçesinin içine girerek ziyaretini pencereden gerçekleştirdi. 

Corona virüs salgınında ev ziyaretinden kaçınan Salih Türkay isimli şahıs, dizi kırılan mesai arkadaşı Yıldıray Han'ı ziyaret etmek istedi. Çalıştığı iş makinesi arkadaşının evinin önüne getiren Türkay, kepçesinin içine girerek başka bir arkadaşının yardımı ile pencereye kaldırarak arkadaşını ziyaret etti. Camdan birbirleri ile hasret gideren arkadaşları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

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