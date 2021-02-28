Trabzonspor 0 Fenerbahçe 1 (Maç sonucu)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi.
28 Şubat 2021, Pazar 18:41 Son Güncelleme:
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Trabzonspor 0 Fenerbahçe 1 (Maç sonucu)
90.dk: Maçın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.
87.dk: Sağ kanattan Yusuf ortayı yaptı, savunmaya çarpan top kornere gitti.
80.dk: Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
GOL! Trabzonspor 0 Fenerbahçe 1
75.dk: Ani gelişen Fenerbahçe atağında topu alan Pelkas, meşin yuvarlağı dikine sürerek şutunu çekti ve topu filelere gönderdi: 0-1.
65.dk: Fenerbahçe'de Thiam oyundan çıktı, Valencia oyuna girdi.
55.dk: Fenerbahçe'de Mert Hakan sarı kart gördü.
48.dk: Trabzonspor kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
46.dk: Thiam ile Berat, hava topu mücadelesi sonrası sakatlık yaşıyor.
İlk yarı sona erdi
Trabzonspor 0 Fenerbahçe 0
39.dk: Bakasetas sol kanattan korneri kullandı, Altay topu ceza sahası dışına yumrukladı.
36.dk: Sol kanattan Bakasetas ortayı yaptı, arka direkte Djaniny topa dokunamadı.
23.dk: Djaniny rakip savunma arkasına Nwakaeme'nin pasında hareketlendi fakat Serdar son anda araya girdi.
21.dk Samuel'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunma uzaklaştırdı.
13.dk: Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
6.dk: Trabzonspor'da Ekuban, Samuel'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar..
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniniy
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi, Mesut Özil, Thiam