Futbol Trabzonspor 0 Fenerbahçe 1 (Maç sonucu)

Trabzonspor 0 Fenerbahçe 1 (Maç sonucu)

Futbol

Trabzonspor 0 Fenerbahçe 1 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi.

28 Şubat 2021, Pazar 18:41 Son Güncelleme:
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Trabzonspor 0 Fenerbahçe 1 (Maç sonucu)

90.dk: Maçın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

87.dk: Sağ kanattan Yusuf ortayı yaptı, savunmaya çarpan top kornere gitti.

80.dk: Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

GOL! Trabzonspor 0 Fenerbahçe 1

75.dk: Ani gelişen Fenerbahçe atağında topu alan Pelkas, meşin yuvarlağı dikine sürerek şutunu çekti ve topu filelere gönderdi: 0-1.

65.dk: Fenerbahçe'de Thiam oyundan çıktı, Valencia oyuna girdi.

55.dk: Fenerbahçe'de Mert Hakan sarı kart gördü. 

48.dk: Trabzonspor kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

46.dk: Thiam ile Berat, hava topu mücadelesi sonrası sakatlık yaşıyor.

İlk yarı sona erdi

Trabzonspor 0 Fenerbahçe 0

39.dk: Bakasetas sol kanattan korneri kullandı, Altay topu ceza sahası dışına yumrukladı.

36.dk: Sol kanattan Bakasetas ortayı yaptı, arka direkte Djaniny topa dokunamadı.

23.dk: Djaniny rakip savunma arkasına Nwakaeme'nin pasında hareketlendi fakat Serdar son anda araya girdi.

21.dk Samuel'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunma uzaklaştırdı.

13.dk: Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

6.dk: Trabzonspor'da Ekuban, Samuel'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar..

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniniy

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi, Mesut Özil, Thiam

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