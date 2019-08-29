Trabzonspor - AEK karşısında
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un AEK ile karşılaşıyor
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GOL! Trabzonspor 0-2 AEK
29.dk: Petros Mantalos (P)
GOL! Trabzonspor 0-1 AEK
24.dk: Marko Livaja
1.dk: Maç başladı. Başarılar Trabzonspor.
Maçın ilk 11'leri:
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Ivanlido, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban
AEK: Barkas, Bakakis, Oikonomou, Chygrynskiy, Vranjes, Lopes, Galanopoulos, Simoes, Mantalos, Livaja, Oliveira