Trabzonspor - AEK karşısında

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un AEK ile karşılaşıyor

29 Ağustos 2019, Perşembe 19:28 Son Güncelleme:
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Trabzonspor - AEK karşısında

CANLI ANLATIM

GOL! Trabzonspor 0-2 AEK

29.dk: Petros Mantalos (P)

GOL! Trabzonspor 0-1 AEK

24.dk: Marko Livaja

1.dk: Maç başladı. Başarılar Trabzonspor.

Maçın ilk 11'leri:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Ivanlido, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban

AEK: Barkas, Bakakis, Oikonomou, Chygrynskiy, Vranjes, Lopes, Galanopoulos, Simoes, Mantalos, Livaja, Oliveira


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