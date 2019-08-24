Trabzonspor AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AEK'yı Atina'da 3-1 mağlup eden ve tur için büyük avantaj yakalayan Trabzonspor, evinde AEK ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor AEK maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.30’da TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

TrabzonsporUEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan ekibi AEK’i Ekuban’ın 3 golü ile 3-1 mağlup ederek tur için avantajlı skor etmişti.