Futbol Trabzonspor, Andreas Cornelius ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı

Trabzonspor, Andreas Cornelius ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı

Futbol

Trabzonspor, Andreas Cornelius ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Danimarkalı futbolcu Andreas Cornelius'un transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

10 Ağustos 2021, Salı 18:11 Son Güncelleme:
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "İtalya'nın Parma Kulübünün profesyonel futbolcusu Andreas Evald Cornelius'un kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Danimarkalı forvet oyuncusu, bordo-mavili kulüple transfer görüşmeleri yapmak üzere dün kente gelmişti.

AA

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