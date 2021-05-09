Trabzonspor, Antalyaspor'u mağlup etti
Süper Lig’in 40’ıncı haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport-TAV Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini 13´de Nwakaeme ve 49´da Abdülkadir Ömür kaydederken, konuk ekibin tek golü 66´da Amilton´dan geldi.
09 Mayıs 2021, Pazar 01:56 Son Güncelleme:
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13´üncü dakikada Ekuban´ın ceza sahası yayının gerisine çıkardığı pasta Nwakaeme´nin gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Boffin´in sağından ağlarla buluştu: 1-0.
17´nci dakikada Ekuban´ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği topu Boffin kontrol etti.
27´nci dakikada ceza sahası sol çaprazından Nwakaeme´nin kaleye gönderdiği topu Boffin son anda kornere çeldi.
31´inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Bakasetas´ın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Edgar´ın kafa vuruşunda Boffin son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
49´uncu dakikada Bakasetas´ın dokunuşunda Hakan´dan seken top penaltı noktasının hemen gerisindeki Abdülkadir Ömür´ün önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
66´ncı dakikada Bünyamin Balcı´nın sağdan ortasında altı pas içinde Amilton’un kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1.
74´üncü dakikada Sam´in ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan dışarıya çıktı.
85´inci dakikada Nwakaeme´nin ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşma 2-1 Trabzonspor´un üstünlüğüyle sonuçlandı.
DHA