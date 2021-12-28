Futbol Trabzonspor antrenmanına desteğe gelen taraftarlara Siopis'ten jest

Trabzonspor antrenmanına desteğe gelen taraftarlara Siopis'ten jest

Futbol

Trabzonspor antrenmanına desteğe gelen taraftarlara Siopis'ten jest

Trabzonspor'da şu sıralar hava güllük gülistanluk. Emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'da bugün gündem, Yunan oyuncusu Manolis Siopis'in taraftara yaptığı jestti.

28 Aralık 2021, Salı 15:32 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Alanyaspor'dan transfer edilen Manolis Siopis kısa sürede hem şehre hem kulübe alıştı. Taraftarın sevgilisi olma yolunda giden Yunan oyuncu, bugün yaptığı hareketle gönülleri fethetti.

Siopis, antrenman sonrası soğuk havaya rağmen tesislerin önünde bekleyen taraftarları görünce, "Bekleyin size forma getireceğim" sözü verdi.

Çok geçmeden içeriden elinde formalarla gelen Siopis, taraftarlara formaları hediye etti.

Ortaya ise bu görüntü çıktı.

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