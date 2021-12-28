Trabzonspor'da Alanyaspor'dan transfer edilen Manolis Siopis kısa sürede hem şehre hem kulübe alıştı. Taraftarın sevgilisi olma yolunda giden Yunan oyuncu, bugün yaptığı hareketle gönülleri fethetti.

Siopis, antrenman sonrası soğuk havaya rağmen tesislerin önünde bekleyen taraftarları görünce, "Bekleyin size forma getireceğim" sözü verdi.

Çok geçmeden içeriden elinde formalarla gelen Siopis, taraftarlara formaları hediye etti.

Ortaya ise bu görüntü çıktı.