Trabzonspor Avrupa'daki 51. galibiyetini arıyor
Trabzonspor kendi sahasında Basel'i ağırlayacak. Avrupa kupalarındaki 131. maçına çıkmaya hazırlanan Trabzonspor, 51. galibiyetini almak istiyor. Trabzonspor Basel maçı bu akşam 22:00'de Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.
Trabzonspor tarihinde bir ilk
Trabzonspor tarihinde ilk defa bir İsviçre takımıyla oynayacak. Basel ise daha önce bir kez Malatyaspor (2003-2004), bir kez de Antalyaspor (1996-1997) olmak üzere iki kez Türk takımlarıyla karşılaştı.
Avrupa karnesi
Trabzonspor Avrupa kupalarında şimdiye dek 130 maça çıktı. 130 maçta 50 galibiyet, 33 beraberlik ve 47 yenilgi alan Bordo-Mavililer, 169 gol atıp 173 gol yedi.
Trabzonspor, Avrupa'daki en farklı galibiyetini ise 2007-2008 yılındaki UEFA Intertoto Kupası maçında Vllnazia'ya karşı 6-0'la aldı.