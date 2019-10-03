Trabzonspor tarihinde bir ilk

Trabzonspor tarihinde ilk defa bir İsviçre takımıyla oynayacak. Basel ise daha önce bir kez Malatyaspor (2003-2004), bir kez de Antalyaspor (1996-1997) olmak üzere iki kez Türk takımlarıyla karşılaştı.

Avrupa karnesi

Trabzonspor Avrupa kupalarında şimdiye dek 130 maça çıktı. 130 maçta 50 galibiyet, 33 beraberlik ve 47 yenilgi alan Bordo-Mavililer, 169 gol atıp 173 gol yedi.

Trabzonspor, Avrupa'daki en farklı galibiyetini ise 2007-2008 yılındaki UEFA Intertoto Kupası maçında Vllnazia'ya karşı 6-0'la aldı.