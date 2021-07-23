Futbol Trabzonspor- Bandırmaspor maç sonucu

Trabzonspor- Bandırmaspor maç sonucu

Futbol

Trabzonspor- Bandırmaspor maç sonucu

Trabzonspor, hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'u Djaniny'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

23 Temmuz 2021, Cuma 00:35 Son Güncelleme:
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavili ekip sahaya, Erce, Peres, Hugo, Edgar, Trondsen, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny ilk 11'i ile çıktı. Bandırmaspor'un ilk 11'i ise Gökhan, Hakan, Allyson, Adenon, Caner, Mulumba, Landel, Doğan Can, Pote, Burak Süleyman ve Keny'den oluştu.

Trabzonspor, ilk yarıyı Djaniny'nin 35'inci dakikada attığı gol ile 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2'nci yarısında gol sesi çıkmayınca bordo-mavili ekip mücadeleyi 1-0 kazanarak 2'nci hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı.

İSTANBUL (DHA)

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