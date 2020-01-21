Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile 6 ay + 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Hollanda doğumlu futbolcu, yarım sezon için 162 bin TL garanti ücret ödenecek.

Bilal Başacıkoğlu, imza töreninde ''Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor camiası için en iyisi olur'' sözlerini kullandı.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ise ''Genç kardeşimize aramıza katıldığı için hoş geldin diyoruz. Trabzon kökenli genç oyuncu olarak aramıza katıldı. İnşallah kendisinin kariyerine de Trabzonspor’a da katkı sağlayacak ve kulübümüzde başarılı olacaktır. Tekrar tebrik ediyorum'' dedi.

Bilal Başacıkoğlu, Trabzonspor'da 45 numaralı formayı giyecek.