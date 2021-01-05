Trabzonspor, Berat Özdemir ile anlaştı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2020-21 futbol sezonu için 2 milyon 500 bin lira, 2021-22 futbol sezonu için 5 milyon lira, 2022-23 ve sonraki sezonlar için oyuncuya, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 5'i ödenecektir."

AA



