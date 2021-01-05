Futbol Trabzonspor, Berat Özdemir ile anlaştı

Trabzonspor, Berat Özdemir ile anlaştı

Futbol

Trabzonspor, Berat Özdemir ile anlaştı

Trabzonspor Kulübü, Gençlerbirliği'nden orta saha oyuncusu Berat Özdemir ile 4,5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

05 Ocak 2021, Salı 22:18 Son Güncelleme:
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2020-21 futbol sezonu için 2 milyon 500 bin lira, 2021-22 futbol sezonu için 5 milyon lira, 2022-23 ve sonraki sezonlar için oyuncuya, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 5'i ödenecektir."

AA

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