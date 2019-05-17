Süper Toto Süper Lig'in üst sıraları alev alev... Bu hafta Trabzonspor ile Beşiktaş; Galatasaray ile Başakşehir karşılaşacak. Siyah-Beyazlı ekip, maçtan galip gelerek rakiplerinin berabere kalmasını istiyor. Trabzonspor ise evindeki son maçından 3 puanla ayrılmak peşinde...

Şimdi maçı izlemek isteyen taraftarlar "Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorusunu soruyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Beşiktaş maçı 18 Mayıs Cumartesi akşamı saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Fırat Aydunus yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BURAK YILMAZ ESKİ TAKIMINA KARŞI

İki takım arasındaki karşılaşma Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz için ayrı bir anlam taşıyacak.

Burak, siyah-beyazlı formayla, yaklaşık 4 sezon formasını giydiği Trabzonspor’a karşı gol arayacak.

Sezon başında Trabzonspor kadrosunda yer alan ve 7 lig maçında 5 gol atan Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla da 14 karşılaşmada fileleri 11 kez havalandırdı.

Burak Yılmaz, Trabzonspor filelerini havalandırarak Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçlarındaki suskunluğunu da sonlandırmaya çalışacak.

MEDEL TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle son iki lig maçında oynayamayan Gary Medel, hafta içinde takıma dahil oldu.

Galatasaray maçında sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen ve takımdan ayrı koşular yapan Gökhan Gönül’ün yarınki karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

5 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta, Trabzonspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens yarın kart görürse, sezonun son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Henüz takıma dahil olmayan Gökhan Gönül de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

ONAZİ HARİCİNDE EKSİK YOK

Bordo-mavililerde uzun süreli sakatlığı devam eden Ogenyi Onazi’nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor’un Beşiktaş karşısına Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11’i ile çıkması bekleniyor.