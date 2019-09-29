Trabzonspor Beşiktaş maçında fark açılıyor

Trabzonspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 6. haftasında Trabzon Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geliyor

29 Eylül 2019, Pazar 19:15 Son Güncelleme:
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Trabzonspor Beşiktaş maçında fark açılıyor

CANLI ANLATIM

Trabzonspor 3-0 Beşiktaş 

65.dk: GOL! Alexander Sørloth

Trabzonspor 2-0 Beşiktaş

42.dk: GOL! Sosa maçta durumu 2-0 yapıyor.

Trabzonspor 1-0 Beşiktaş

31.dk: GOL ! Dorukhan Toköz (K.K)

1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

Maçın ilk 11'leri:

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Pereira, Nwakaeme, Sörloth

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Boyd, Oğuzhan, N'Koudou, Burak Yılmaz.


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