Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etti

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı

18 Mayıs 2019, Cumartesi 18:12 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etti

Maçta goller peş peşe geldi

Trabzonspor 2-1 Beşiktaş 

77.dk: GOL! Yusuf Yazıcı ile Trabzonspor maçta tekrar öne geçiyor.

Trabzonspor 1-1 Beşiktaş 

74.dk: GOL! Beşiktaş, Kagawa ile beraberliği yakalıyor.

Trabzonspor 1-0 Beşiktaş

53.dk: GOL! Trabzonspor, Novak ile maçta 1-0 öne geçiyor.

İLK YARI SONA ERDİ

Trabzonspor 0 Beşiktaş 0

24.dk: Karşılıklı ataklarla iki takım da gol peşinde.

18.dk: Trabzonspor şu ana dek topla oynama oranlarında rakibine %65'e %35'lik üstünlük sağladı.

1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

Maçın ilk 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Yusuf, A. Ömür, Nwakaeme, Rodallega.

Beşiktaş: Karius, Adriano, Mirin, Vida, Caner, Medel, Atiba, Adem Ljajic, Quaresma, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

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