Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etti
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı
Maçta goller peş peşe geldi
Trabzonspor 2-1 Beşiktaş
77.dk: GOL! Yusuf Yazıcı ile Trabzonspor maçta tekrar öne geçiyor.
Trabzonspor 1-1 Beşiktaş
74.dk: GOL! Beşiktaş, Kagawa ile beraberliği yakalıyor.
Trabzonspor 1-0 Beşiktaş
53.dk: GOL! Trabzonspor, Novak ile maçta 1-0 öne geçiyor.
İLK YARI SONA ERDİ
Trabzonspor 0 Beşiktaş 0
24.dk: Karşılıklı ataklarla iki takım da gol peşinde.
18.dk: Trabzonspor şu ana dek topla oynama oranlarında rakibine %65'e %35'lik üstünlük sağladı.
1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.
Maçın ilk 11'leri
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Yusuf, A. Ömür, Nwakaeme, Rodallega.
Beşiktaş: Karius, Adriano, Mirin, Vida, Caner, Medel, Atiba, Adem Ljajic, Quaresma, Güven Yalçın, Burak Yılmaz