Trabzonspor borcunu resmen açıkladı

Trabzonspor'da kulübün net borcunun 1 milyar 91 milyon 490 bin 668 lira olduğu açıklandı. Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "İmza parası dünya futbolunun bir gerçeği. Futbolcular bonservisleri elinde olduğu için kendi adına bonservis talep ediyorlar. Son iki yıl içerisinde iki sermaye atrırımı yapılarak 100 milyon TL olan sermaye 500 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Yapılan sermaye artırımı modeliyle kulübün kasasına karşılıksız olarak 210 milyon TL kaynak sağlanmıştır.

Harcamalarımız TFF'nin harcama limitleri ve UEFA'nın Finansal Fair-Play talepleriyle örtüşüyor. Bu konuda kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın." dedi.