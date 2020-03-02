Liverpool'la biten sözleşmesinin ardından Trabzon'un yolunu tutarak Trabzonspor'la sözleşme imzalayan İngiliz yıldız Daniel Sturridge'in sözleşmesi feshedildi.

Türkiye kariyeri oldukça kısa ve verimsiz geçen Sturridge, son olarak kritik Beşiktaş maçında 55 dakika sahada kalmış ve yokları oynayarak taraftarın tepkisini bir kez daha çekmişti.

Sezon başından bu yana sakatlıklarından ötürü tam 11 maç kaçıran Sturridge, ligde 7'si ilk 11'de olmak üzere 11 maçta forma giydi. Bu maçların hiçbirinde 90 dakika oynayamayan İngiliz oyuncu 4 gol 4 asist yaptı.

Sturridge, skora yaptığı katkılar genellikle çoktan kopmuş maçlarda olduğu ve büyük maçlarda varlık gösteremediği için eleştiriliyordu.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla"



