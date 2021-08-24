Transfer takviyelerine devam eden Trabzonspor, Bologna'nın Hollandalı stoper Stefano Denswil'i kadrosuna katıyor. Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada, 28 yaşındaki stoperin transferi için Bologna ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Trabzonspor tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "İtalya'nın Serie A ekiplerinden Bologna'nın profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

TRABZONSPOR, DENSWİL'İN MALİYETİNİ AÇIKLADI

Trabzonspor'un İtalya Serie A ekibi Bologna'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Stefano Denswil'in maliyeti belli oldu. Hollandalı savunmacı bordo-mavili ekipten, 1 milyon 175 bin Euro alacak. Denswil'in menajerlik ücreti olarak ise futbolcunun yıllık garanti ücretinin yüzde 10'u ödenecek.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 1.175.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL (DHA)