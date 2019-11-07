Trabzonspor deplasmanda kayıp

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Rus temsilcisi Krasnodar'a konuk oldu. Maçın 2. dakikasında Manuel Fernandes'in ceza alanı sağ çaprazından yerden vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler yatarak topu çeldi.

26. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin pasında yakın mesafeden Avdijaj'ın yerden şutunda top, kaleci Kritsyuk'ta kaldı.

27. dakikada Krasnodar öne geçti. Sağ tarafta Olsson ile verkaç yapan Manuel Fernandes'in sert vuruşunda, savunmada Serkan Asan'a çarpan top filelerle buluştu: 1-0

İlk yarı Krasnodar'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi

34. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Suleymanov'un pasında yakın mesafeden Manuel Fernandes, topuğuyla topu kaleci Erce Kardeşler'in sağından filelere gönderdi: 2-0

42. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Kritsyuk sağ tarafına yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Krasnodar'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

Mücadelenin 90+3. dakikasında ev sahibi ekipten Ivan Ignatjev attığı golle skoru 3-0 yaptı.

Golden 1 dakika sonra bordo-mavili ekip Nwakaeme ile skoru 3-1'e getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor, ilk maçta evinde 2-0 yenildiği Krasnodar'a deplasmanda da 3-1 mağlup oldu.

AA