Trabzonspor duyurdu: Bu yıl yapılmayacak

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, yeni sezonda sadece loca satışı yapılmasına izin verdiğini belirterek, kombine bilet satışının ise yapılmamasına karar verildiği kaydedildi. Kullanım süresi 1 sezon olacak şekilde locaların satışına bugün itibariyle başlandığı ifade edildi. Açıklamada, kulübün pazarlama birimi tarafından satışı gerçekleştirilecek locaların fiyatları ise şu şekilde belirlendi: "Batı VIP: 1.000.000 lira (KDV Dahil) Köşe: 400.000 lira (KDV Dahil) Doğu: 300.000 lira (KDV Dahil) Kale Arkaları: 150.000 lira (KDV Dahil) Açıklamada, köşe locasının iki adet ve 30’ar kişilik olduğu hatırlatıldı.

AA