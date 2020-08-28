Futbol Trabzonspor duyurdu: Bu yıl yapılmayacak

Trabzonspor duyurdu: Bu yıl yapılmayacak

Futbol

Trabzonspor duyurdu: Bu yıl yapılmayacak

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig’de 2020-2021 sezonuna yönelik loca bilet satış fiyatlarını açıkladı.

28 Ağustos 2020, Cuma 19:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, yeni sezonda sadece loca satışı yapılmasına izin verdiğini belirterek, kombine bilet satışının ise yapılmamasına karar verildiği kaydedildi. Kullanım süresi 1 sezon olacak şekilde locaların satışına bugün itibariyle başlandığı ifade edildi. Açıklamada, kulübün pazarlama birimi tarafından satışı gerçekleştirilecek locaların fiyatları ise şu şekilde belirlendi: "Batı VIP: 1.000.000 lira (KDV Dahil) Köşe: 400.000 lira (KDV Dahil) Doğu: 300.000 lira (KDV Dahil) Kale Arkaları: 150.000 lira (KDV Dahil) Açıklamada, köşe locasının iki adet ve 30’ar kişilik olduğu hatırlatıldı.

AA

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Valentine Ozornwafor Galatasaray'a döndü