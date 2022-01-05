Futbol Trabzonspor Edin Visca transferini bugün açıklayacak

Trabzonspor Edin Visca transferini bugün açıklayacak

Futbol

Trabzonspor Edin Visca transferini bugün açıklayacak

Başakşehir ile Trabzonspor arasında bir süredir devam eden Edin Visca pazarlıklarında sona gelindi. Anlaşma resmiyete biniyor ve açıklamanın bugün gelmesi bekleniyor.

05 Ocak 2022, Çarşamba 13:08 Son Güncelleme:
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NTV'nin haberine göre, Trabzonspor ile Başakşehir, Edin Visca transferi için anlaşma sağladı. Saat 16.00'da resmi açıklama yapılacak.

A Spor'un haberinde ise tarafların son görüşmeyi 14.30'da gerçekleştireceği bildirildi.

Visca, ikinci yarıda Trabzonspor forması giyecek. 31 yaşındaki Boşnak oyuncu tam 10 senedir Başakşehir'de oynuyordu.

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