Trabzonspor Edin Visca transferini bugün açıklayacak

NTV'nin haberine göre, Trabzonspor ile Başakşehir, Edin Visca transferi için anlaşma sağladı. Saat 16.00'da resmi açıklama yapılacak.

A Spor'un haberinde ise tarafların son görüşmeyi 14.30'da gerçekleştireceği bildirildi.

Visca, ikinci yarıda Trabzonspor forması giyecek. 31 yaşındaki Boşnak oyuncu tam 10 senedir Başakşehir'de oynuyordu.