Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'a, kiralama dönemi olan 2018-19 futbol sezonu için 345.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kulübümüzce, 31.05.2019 tarihine kadar satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde geçerli olmak üzere, futbolcu ile 2019-20, 2020-21 ve 2021-22 futbol sezonları için anlaşma yapılmıştır.

Anlaşma gereği, futbolcuya, her bir sezon için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcunun kesin transferi için satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde, Promoesport Italia Srl'ye, menajerlik hizmet bedeli olarak 225.000.-EUR ödenecektir."



