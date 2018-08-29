Trabzonspor, Ekuban'a bu sezon için 345 bin euro ödeyecek
Trabzonspor Kulübü, Caleb Ekuban'a bu sezon 345 bin euro maaş ödeyeceğini KAP'a bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'a, kiralama dönemi olan 2018-19 futbol sezonu için 345.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kulübümüzce, 31.05.2019 tarihine kadar satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde geçerli olmak üzere, futbolcu ile 2019-20, 2020-21 ve 2021-22 futbol sezonları için anlaşma yapılmıştır.
Anlaşma gereği, futbolcuya, her bir sezon için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, futbolcunun kesin transferi için satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde, Promoesport Italia Srl'ye, menajerlik hizmet bedeli olarak 225.000.-EUR ödenecektir."