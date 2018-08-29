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Trabzonspor, Ekuban'a bu sezon için 345 bin euro ödeyecek

Trabzonspor Kulübü, Caleb Ekuban'a bu sezon 345 bin euro maaş ödeyeceğini KAP'a bildirdi.

29 Ağustos 2018, Çarşamba 14:41 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Ekuban'a bu sezon için 345 bin euro ödeyecek

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'a, kiralama dönemi olan 2018-19 futbol sezonu için 345.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kulübümüzce, 31.05.2019 tarihine kadar satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde geçerli olmak üzere, futbolcu ile 2019-20, 2020-21 ve 2021-22 futbol sezonları için anlaşma yapılmıştır.

Anlaşma gereği, futbolcuya, her bir sezon için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcunun kesin transferi için satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde, Promoesport Italia Srl'ye, menajerlik hizmet bedeli olarak 225.000.-EUR ödenecektir."


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