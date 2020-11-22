Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi. 5. dakikada sol taraftan Baker'in savunmanın arkasına pasında, bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Ekuban'ın şutunda top yandan auta gitti. 7. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında ceza alanı sağ çaprazında Nwakaeme'nin şutunda top az farkla auta çıktı. 20. dakikada Novikas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın uzaklaştırmak istediği top Mina'nın önüne düştü. Bu oyuncunun kafasında çizgi önünde Vitor Hugo kafa ile meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.

23. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Abdulkadir Ömür'ün ceza alanı sağ tarafından pasında, Ekuban yerden vuruşla topu kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan filelere gönderdi: 1-0

30. dakikada Novikovas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde topu kontrol eden Obertan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

36. dakikada Ekuban'ın ara pasında, kaleci Kayacan Erdoğan'dan sıyrılan Afobe'nin çapraz pozisyonda şutunda top üsten auta gitti.

38. dakikada Rashad Muhammed'in yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu savunma çizgi önünde çıkardı.

39. dakikada Novikovas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, Gomes'in çıkardığı topu arka direkte Marlon, Rashad Muhammed'ten önce dokunarak ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Erkan Özdamar, Marlon'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

55. dakikada Kaan Kanak'ın soldan yerden ortasında kaleci Uğurcan Çakır'ın elinden kaçırdığı top yakın mesafedeki Rashad Muhammed'in önüne düştü. Bu futbolcunun savunmaya rağmen altı pastan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

60. dakikada Ekuban'ın pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Baker'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.

72. dakikada Kaan Kanak'ın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, sağ köşesine gelen topu kornere çeldi.

83. dakikada Kaan Kanak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Sissoko'nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

90+2. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Djaniny'in kaleci Kayacan Erdoğan ile karşı karşıya şutunda top Kayacan'dan döndü.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da galibiyetle başladı

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretine son verdi.

Ligdeki tek galibiyetini sahasında 26 Eylül'de Yeni Malatyaspor ile oynanılan 3. hafta müsabakasında 3-1'lik sonuçla elde eden Karadeniz ekibi, 5 hafta aradan sonra galip geldi.

AA







