Futbol Trabzonspor eski Galatasaraylı ile ilgileniyor

Trabzonspor eski Galatasaraylı ile ilgileniyor

Futbol

Trabzonspor eski Galatasaraylı ile ilgileniyor

Trabzonspor bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor. Galatasaray'ın eski oyuncusu Maicon Roque ile ilgilenen Trabzonspor, bonservisi elinde olan oyuncu ile görüşüyor.

13 Ağustos 2021, Cuma 12:16 Son Güncelleme:
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Trabzonspor ’un stoper arayışına geçmesinin ardından, kulübe pek çok isim teklif edilmeye başladı. Bu oyunculardan birinin Galatasaray ’ın eski savunmacısı Maicon olduğu öğrenildi.

Al Nasr Kulübü’nden ayrılan 32 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Maicon'un Türkiye’ye dönmek istediği biliniyor. Ancak futbol izleme komitesinin Maicon’la ilgili olumlu rapor vermediği belirtildi. Hem yönetim hem de teknik heyet, stoper transferinde kesinlikle hata yapmak istemiyor ve net bir isim arıyor.

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