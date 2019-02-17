Trabzonspor evinde yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

29. dakikada Ekuban'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür kontrol ettiği topu sert bir vuruşla kaleye gönderdi ancak kaleci Haydar Yılmaz, sol tarafına gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Campos'un ceza alanı dışından şutunda top üsten auta gitti.

44. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında Ekuban'ın yerden şutunda, kaleci Haydar Yılmaz topu iki hamlede kontrol etti.

İLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ

46. dakikada ceza alanında Welinton'dan sıyrılmak isteyen Ekuban yerde kaldı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi. 49'uncu dakikada Rodallega, kullandığı penaltıda üst direkten dönen topu tamamlayarak ağlara gönderince karşılaşmanın hakemi, çift vuruş kararı vererek golü geçerli saymadı.

51. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Rakibinden sıyrılarak soldan ceza alanı son çizgisine hareketlenen Djalma Campos, topu Cisse'ye çıkardı. Bu futbolcu da altıpas üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

68. dakikada Aytemiz Alanyaspor ikinci golü buldu. Villafanez'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Hüseyin Türkmen'e çarpan top altıpas içindeki Cisse'nin önüne düştü. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2

KONUK TAKIM SAHADAN 2-0 GALİP AYRILDI

77. dakikada Djalma Campos'un pasında ceza alanı sağ çaprazında Villafanez'in şutunda, kaleci Arda Akbulut, ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

81. dakikada Hosseini'nin hatasında topu kapan Efecan Karaca'nın şutunda, kaleci Arda Akbulut'tan dönen topu Djalma Campos tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

90. dakikada topla ceza alanına giren Ozan Tufan'ın şutunda, kaleci Arda Akbulut bir kez daha tehlikeyi önledi.

Karşılaşma, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi

AA