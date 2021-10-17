Futbol Trabzonspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Futbol

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor evinde lider Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçta gol çok erken geldi.

17 Ekim 2021, Pazar 18:03 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM

Trabzonspor 1 - Fenerbahçe 1

GOL! 25' A. Bakasetas

19.dk: Djaniny'nin sağ kanattan ortasında Szalai topu karşıladı.

15.dk: Trabzonspor pas yaparak rakip yarı alana yerleşti ve boşluk bulmaya çalışıyor.

Trabzonspor 0 - Fenerbahçe 1

GOL! 3' D. Rossi

1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

Haftanın maçında ilk 11'ler belli oldu:

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar le, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Novak, Szalai, Min Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Valencia

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