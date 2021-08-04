Futbol Trabzonspor, Flavio'yu Giresunspor'a bedelsiz kiraladı

Trabzonspor, Flavio'yu Giresunspor'a bedelsiz kiraladı

Futbol

Trabzonspor, Flavio'yu Giresunspor'a bedelsiz kiraladı

Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Flavio'nun 2021-2022 sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor'a kiralandığını bildirdi.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 22:47 Son Güncelleme:
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros Da Silva, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneğine kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021-2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 150 bin avroluk kısmı kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

AA

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