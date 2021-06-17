Futbol Trabzonspor Fode Koita transferini açıkladı

Trabzonspor Fode Koita transferini açıkladı

Futbol

Trabzonspor Fode Koita transferini açıkladı

Trabzonspor bir transferi daha bitirdi. Kasımpaşa'dan ayrılan Fode Koita'yı açıklayan Trabzonspor, Gineli oyuncuyla görüşmelerin başlandığını duyurdu.

17 Haziran 2021, Perşembe 15:59 Son Güncelleme:
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Trabzonspor transfer dönemine hızlı girdi. Gervinho ve Peres'in ardından Marek Hamsik'i de kadrosuna katan Karadeniz ekibi, son olarak Fode Koita'yı açıkladı.

Koita, Kasımpaşa ile olan sözleşmesi bitince takımdan ayrılmıştı. 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 13 maçta 4 gol attı. Kasımpaşa kariyerinde ise 112 maçta 31 gol 11 asiste imza attı.

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