Trabzonspor Fode Koita transferini açıkladı

Trabzonspor transfer dönemine hızlı girdi. Gervinho ve Peres'in ardından Marek Hamsik'i de kadrosuna katan Karadeniz ekibi, son olarak Fode Koita'yı açıkladı.

Koita, Kasımpaşa ile olan sözleşmesi bitince takımdan ayrılmıştı. 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 13 maçta 4 gol attı. Kasımpaşa kariyerinde ise 112 maçta 31 gol 11 asiste imza attı.