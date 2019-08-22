Trabzonspor galibiyet peşinde!

AEK: 1 Trabzonspor: 3

71.dk: GOL! Ekuban ile Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı!

54.dk: AEK tüm hatlarıyla Trabzonspor yarı sahasına yerleşti.

İlk yarı sona erdi

44.dk: GOL! Ekuban ile Trabzonspor 2-1 öne geçti.

28.dk: GOL! Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda top önce Nwakaeme'den sonrasında Novak'tan sekti. Kale sahasında müsait durumda bulunan Ekuban tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

24.dk: PENALTI KAÇTI! Penaltı vuruşu için topun başına gelen Sosa sağ köşeye sert vurdu ancak top üst direkten oyun alanına geri geldi

23.dk: PENALTI! Trabzonspor'da sol kanattan ceza sahasına giren Novak rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi.

8.dk: Trabzonspor isabetli paslarla rakip yarı sahada boşluk arıyor. Ev sahibi ekip ise rakibine boş alan bırakmamak istiyor.

AEK: 1 Trabzonspor: 0

4.dk: GOL! Sol kanattan gelişen AEK hücumunda ceza sahasında topla buluşan Livaja sol ayağıyla bekletmeden vurdu. Kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.

1.dk: Maç başladı.

KARAMAN 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda AEK karşısında, ligde Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmadaki kadroya göre ilk 11’de 4 değişiklik yaptı. Karaman, Fernandes, Campi, Mikel ve Yusuf Sarı’yı AEK karşısında yedek kulübesinde oturturken, bu oyuncuların yerine Hüseyin, Hosseini, Abdulkadir Parmak ile Ekuban’a görev verdi. Ligin ilk maçında farklı bir kadro sahaya süren Karaman, AEK karşısında sahaya Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda Sparta Prag ile oynadığı karşılaşmanın aynı 11’i ile çıktı.

AEK’TE İKİ DEĞİŞİKLİK

AEK Teknik Direktörü Miguel Cardoso ise son olarak Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda Universitatea Craiova ile oynadıkları maçın kadrosuna göre ilk 11’de iki değişiklik yaparak Krsticic’in yerine Simao’yu, Geraldes’in yerine de Verde’yi ilk 11’de sahaya sürdü.

MAÇ SEYİRCİSİZ

AEK-Trabzonspor karşılaşmasında ev sahibi ekibin cezası nedeniyle taraftarlar yer almadı. Seyircisiz oynanan maçı sadece Trabzonspor’un misafiri olarak stada gelen yaklaşık 200 kişi izledi. AEK cephesinden de az sayıda izinle gelen öğrenciler maçı tribünden takip etti. Bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda Sparta Prag ile deplasmanda oynadığı maçta da ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyirci yer almamıştı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk karşılaşmasında deplasmanda oynayacağı AEK maçı öncesi ev sahibi kulüp tarafından bordo-mavili kulübün yönetim kuruluna dostluk yemeği verildi. Yemeğe Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu´nun yanı sıra başkan yardımcısı ve genel sayman Emin Kahraman, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri Kemal Ertürk ile Lokman Sadıklar, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, AEK Atina Kulübü Başkanı Aslanidis Evangelos, yönetim kurulu üyelerinden Minas Lisandrou, Angeliki Arkadi, Anthi Papakosta ile Drama Metropoliti Pavlos katıldı. Yemeğin ardından Yunanistan temsilcisi AEK tarafından bordo-mavili yönetime çeşitli hediyeler verildi. Ahmet Ağaoğlu da günün anısına AEK Başkanı Aslanidis Evangelos´a telkâri hediye etti.





İşte ilk 11'ler

AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Lopes, Simao, Simoes, Verde, Livaja, Mantalos, Oliveira.

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Pereira, Novak, Abdülkadir, Sosa, A. Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.



