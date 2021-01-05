TRT Spor'un haberine göre Karagümrük, Trabzonspor'un stoperi Gaston Campi ile sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar kiralanan oyuncu İstanbul'a gelecek.

Arjantinli stoper bu sezon Trabzonspor formasıyla sadece 3 maça çıktı. 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

Bu transfer Karagümrük'ün Emre Çolak, Bertolacci ve Borini'nin ardından 4. transferi oldu.