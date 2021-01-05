Futbol Trabzonspor Gaston Campi'yi Karagümrük'e kiraladı

Trabzonspor Gaston Campi'yi Karagümrük'e kiraladı

Futbol

Trabzonspor Gaston Campi'yi Karagümrük'e kiraladı

Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Karagümrük böylece şimdiden ara transferde 4. imzasını attırdı.

05 Ocak 2021, Salı 12:09 Son Güncelleme:
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TRT Spor'un haberine göre Karagümrük, Trabzonspor'un stoperi Gaston Campi ile sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar kiralanan oyuncu İstanbul'a gelecek. 

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Arjantinli stoper bu sezon Trabzonspor formasıyla sadece 3 maça çıktı. 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. 

Bu transfer Karagümrük'ün Emre Çolak, Bertolacci ve Borini'nin ardından 4. transferi oldu.

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