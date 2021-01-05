Trabzonspor Gaston Campi'yi Karagümrük'e kiraladı
Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Karagümrük böylece şimdiden ara transferde 4. imzasını attırdı.
05 Ocak 2021, Salı 12:09 Son Güncelleme:
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TRT Spor'un haberine göre Karagümrük, Trabzonspor'un stoperi Gaston Campi ile sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar kiralanan oyuncu İstanbul'a gelecek.
Arjantinli stoper bu sezon Trabzonspor formasıyla sadece 3 maça çıktı. 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.
Bu transfer Karagümrük'ün Emre Çolak, Bertolacci ve Borini'nin ardından 4. transferi oldu.
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