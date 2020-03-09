Trabzonspor, Gaziantep FK maçının tekrarını istedi

Trabzonspor'dan Gaziantep FK maçı için kural hatası başvurusu geldi. Bordo - mavili kulüp, Gaziantep FK maçına ilişkin olarak TFF'ye resmi başvuruyu yaptı.

1-1 biten maçın son anlarında Trabzonspor'un attığı gol iptal edilmiş ve maç berabere bitmişti. Trabzonspor gerekçe olarak ise maçın sonuna verilen 5 dakikalık uzatma süresinin oynatılmadığını öne sürdü.

Kulüpten yapılan başvuruda şunlar yazıldı:

"Maçın hakemi 5 dakika uzatma vermiş, karşılaşma 90+8'de bitmiştir. Ancak uzatma bölümünde oyun sadece 2 dakika oynanabilmiştir. Gol kutlamaları, VAR kontrolü ve sakatlıklar nedeniyle uzatma bölümü oynanamamıştır. Burada bir ihlal vardır. Hakem uzatma bölümüne ek yapabilir ama uzatma bölümünü daha kısa sürede bitiremez"

Trabzonspor son açıklamasında ne demişti?

"Biz 'Yangın var' diyoruz, Zekeriya Alp de çıkıp 'Vallahi ateşi ben yakmadım' diye bağırıyor!

Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp’in açıklamalarına sert tepki gösterdi.

“Başkan Yardımcımız Ertuğrul Doğan’ın açıklamalarına cevap veren MHK Başkanı Zekeriya Alp’in sergilediği tutumu anlayamadık! Çünkü biz ‘yangın var’ diyoruz o da çıkıp ‘ateşi ben yakmadım’ diye bağırıyor. İşte Türk futbolunu kaosa sürükleyen bu anlayıştır” diyen Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, “Dün oynadığımız Gaziantep FK karşılaşması sonrası Başkan Yardımcımız Sayın Ertuğrul Doğan’ın yaptığı açıklamaların, MHK Başkanı Zekeriya Alp tarafından hiç anlaşılamadığını gördük. Zekeriya Alp’in okuduğunu idrak etme konusunda yeterlilik vasıflarını kaybettiği, anlama ve algılama kabiliyetini yitirdiği gözüküyor. Kulübümüzün dile getirdiği konuların hiçbirine cevap veremeyen Zekeriya Alp’in sergilediği bu tavır futbolumuzun neden sürekli geriye doğru gittiğinin açık bir göstergesidir” dedi.

Trabzonspor Kulübü olarak gayet açık ve net bir biçimde gerçekleri vurguladıklarını belirten Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, “Bizler Halis Özkahya’nın yüzündeki tükürükleri silenlere diyet ödediğini, geçtiğimiz yıl uğruna bildiri hazırlayanlara biat ettiğini açıkça söylüyoruz. Trabzonspor Kulübü bunu söylüyorsa bu bir iddia değil, realitedir! Zekeriya Alp, eğer ki bizim açıklamalarımız yüzünden saygınlığını kaybediyor, rencide oluyorsa bu kendisinin sorunudur. Sonuçta MHK’yi o yönetiyor!” diye konuştu.

Zekeriya Alp’in Trabzonspor camiasının sorularını cevapsız bırakarak konuyu başka yerlere çekme lüksü olmadığına vurgu yapan Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, “Gaziantep müsabakasını yöneten Halis Özkahya’nın, VAR’da monitör başında bulunan Özgünç Türkalp’in gözüne perde mi indi ki Abdülkadir Ömür’ün nizami bir biçimde sahip olduğu ve golle sonuçlanan pozisyonu için “iptal” kararı verildi! Zekeriya Alp açıklamasında bu konuya hiç değinmiyor. Aynı maçta iki penaltımızın verilmemesi konusuna da hiç girmiyor! Deyim yerinde ise kör göze parmak sokuyor. Açıklamasında MHK’nin hiçbir zaman ahlaksızlığın ve alçak planların içerisinde yer almayacağını anlatıyor. Peki o zaman sormak lazım! Sayın Alp, dün akşam yaşananları hangi kelimelerle özetliyor! Verilmeyen golümüz ve penaltılarımıza ne diyor? Trabzonspor Kulübü’nün hakkını, alın terini ve emeğini çalanları normal mi karşılıyor?” şeklinde konuştu.