Trabzonspor genç oyuncu Emrehan Gedikli’yi Trabzon’a getirdi
Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Alman ekiplerinden Bayer Leverkusen'in genç oyuncusu Emrehan Gedikli’yi Trabzon’a getirdi.
06 Şubat 2022, Pazar 23:45 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, ara transfer döneminde gelecek vadeden genç oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor.
Bordo-mavililer, prensip anlaşmasına vardığı Bayer Leverkusen'in genç forvet oyuncusu Emrehan Gedikli’yi saat 22.00 sıralarında Trabzon'a getirdi. Oyuncu yarın sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili takıma imza atması bekleniyor.
TRABZON (İHA)
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