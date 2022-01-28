Trabzonspor, genç transferleriyle topbaşı yaptı

Spor Toto Süper Lig´de lider konumda yer alan Trabzonspor, ligin 24´üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının çalışmalarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.30´da yapılan idmanda bordo-mavililer, dinamik ısınma ve 5´e 2 çalışma yaptı. Rondo çalışması ile son bulan antrenmanda Trabzonspor´un genç transferleri Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıparmak ve Kerem Şen takım arkadaşlarıyla ilk kez idman yaptı.

DHA