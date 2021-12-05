Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre, Trabzonspor, Aralık ayı sonunda serbest statüye geçecek olan Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncu Trabzon'a davet edildi ve önümüzdeki günlerde şehre gelecek.

Kouassi 2015 yılından beri Çin'de forma giyiyor. Shanghai SIPG ve Wuhan Zall formaları giyen 27 yaşındaki oyuncu, Çin kariyerinde 153 maça çıkıp 60 gol atıp 29 asist yaptı.

27 yaşındaki Kouassi'nin mevcut piyasa değeri 2 milyon euro.