Futbol Trabzonspor Gervinho'nun yerine Wuhan'dan transfer yapacak

Trabzonspor Gervinho'nun yerine Wuhan'dan transfer yapacak

Futbol

Trabzonspor Gervinho'nun yerine Wuhan'dan transfer yapacak

Ara transfer döneminde çok fazla oyuncu almayı düşünmeyen Trabzonspor, Gervinho'nun sakatlığı dolayısıyla bir kanat-forvet almak istiyor. O oyuncu da Gervinho'nun vatandaşı Jean Evrard Kouassi.

05 Aralık 2021, Pazar 15:35 Son Güncelleme:
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Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre, Trabzonspor, Aralık ayı sonunda serbest statüye geçecek olan Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncu Trabzon'a davet edildi ve önümüzdeki günlerde şehre gelecek.

Kouassi 2015 yılından beri Çin'de forma giyiyor. Shanghai SIPG ve Wuhan Zall formaları giyen 27 yaşındaki oyuncu, Çin kariyerinde 153 maça çıkıp 60 gol atıp 29 asist yaptı.

27 yaşındaki Kouassi'nin mevcut piyasa değeri 2 milyon euro.

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