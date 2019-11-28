Trabzonspor, Getafe'ye mağlup oldu Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci maçında sahasında konuk ettiği Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Gruptan çıkma şansını kaybeden bordo mavililer, prestij gözüyle baktığı bu maçtaki sonuçla 1 puanda kalırken, Getafe ise puanını 9'a yükseltti.