Trabzonspor - Giresunspor maç özeti ve sonucu
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında GZT Giresunspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 berabere sona erdi.
19 Ocak 2022, Çarşamba 22:04 Son Güncelleme:
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21. dakikada Visca'nın topuk pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Peres'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
44. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içinde topu önüne alan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
45. dakikada Hayrullah'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top Uğurcan'da kaldı.
54. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından yerden sert şutunu kaleci Okan kornere çeldi.
59. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.
65. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Okan kornere çeldi.
66. dakikada Diabete'nin ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
68. dakikada Aziz Behiç'in kale sahası içine doğru gönderdiği topu iyi takip eden Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1
79. dakikada Peres'in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında meşin yuvarlağı iyi takip eden Cornelius şık kafa vuruşuyla topu kaleci Okan'ın sağından filelere gönderdi. 1-1
82. dakikada Puchacz'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
83. dakikada Puchacz'ın kale sahasına ortasında Cornelius'un kafa vuruşu kaleci Okan'dan döndü. Boşta kalan topu savunma oyuncuları kornere yolladı.
90+2. dakikada ceza sahası içinde Perez'in eline çarpan top sonrası VAR'a giden Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada Bakasetas'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Okan gole izin vermedi. Hakem Alper Ulusoy, kaleci Okan'ın öne çıkmasından dolayı atışı tekrarlattı.
90+4. dakikada Bakasetas, penaltı atışı için tekrar beyaz noktaya geldi. Vuruşunda kaleci Okan sağına giden topu kurtarmayı başardı.
Goller: Umut Nayir (dk. 68) (GZT Giresunspor), Cornelius (dk. 79) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Sergio, Zeki Yavru (GZT Giresunspor)
TRABZON (İHA)