Trabzonspor, Göztepe karşısında 3 puan arıyor

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Göztepe ile Trabzonspor üç puan mücadelesi veriyor

22 Şubat 2019, Cuma 19:37 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Göztepe karşısında 3 puan arıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor...

GÖZTEPE: 0 TRABZONSPOR: 1

İlk yarı sona erdi! Trabzonspor soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle giriyor.

26.DK GOL! Trabzonspor öne geçti.

22.DK: Sağ kanattan içeri sokulmak isteyen Kamil Ahmet'i faulle durduran Berkan Emir sarı kart gördü.

1.DK: Maç başladı

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Hüseyin, Majid, K. Ahmet, Novak, A. Parmak, Sosa, Y. Yazıcı, Ekuban, Anthony, Hugo

Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Borges, Poko, Castro, Serdar, Yasin, Jerome

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