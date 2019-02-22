Trabzonspor, Göztepe karşısında 3 puan arıyor
Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Göztepe ile Trabzonspor üç puan mücadelesi veriyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor...
GÖZTEPE: 0 TRABZONSPOR: 1
İlk yarı sona erdi! Trabzonspor soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle giriyor.
26.DK GOL! Trabzonspor öne geçti.
22.DK: Sağ kanattan içeri sokulmak isteyen Kamil Ahmet'i faulle durduran Berkan Emir sarı kart gördü.
1.DK: Maç başladı
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Hüseyin, Majid, K. Ahmet, Novak, A. Parmak, Sosa, Y. Yazıcı, Ekuban, Anthony, Hugo
Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Borges, Poko, Castro, Serdar, Yasin, Jerome