Trabzonspor Guilherme'yi KAP'a bildirdi
Trabzonspor Guilherme'nin transferi için görüşmelere başladı.Bordo mavili kulüp Guilherme transferini KAP'a bildirdi.
31 Ocak 2020, Cuma 17:33 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Guilherme'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Açıklamada, "Portekiz'in GDSC Alvarenga Futebol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques" ibaresi kullanıldı.
Bilindiği gibi bu transferle alakalı Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında bir gerginlik yaşanmıştı.
Resmi açıklama şöyle;
"Portekiz'in GDSC Alvarenga Futebol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.