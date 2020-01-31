Trabzonspor, Guilherme'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Açıklamada, "Portekiz'in GDSC Alvarenga Futebol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques" ibaresi kullanıldı.

Bilindiği gibi bu transferle alakalı Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında bir gerginlik yaşanmıştı.

Resmi açıklama şöyle;

"Portekiz'in GDSC Alvarenga Futebol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.





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